Vignola. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso raccontano la 'Ndrangheta

“Dalla Calabria all'Emilia...e ritorno. I tentacoli mortali della 'Ndrangheta” è il titolo dell'incontro in programma giovedì 19 aprile alle 21 presso il teatro “Ermanno Fabbri”. Per l'occasione interverranno Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica a Catanzaro, e Antonio Nicaso, saggista e docente universitario, tra i maggiori esperti mondiali di criminalità organizzata di stampo mafioso. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino ad esaurimento posti.

L'iniziativa è organizzata dai Lions Club “Vignola e castelli medievali”, “Sassuolo”, “Pavullo e del Frignano”, “Montese Appennino Est”, “Formigine Castello”, “Castelnuovo Rangone”, col patrocinio del Comune di Vignola. Condurrà la serata Pierluigi Senatore, giornalista di Radio Bruno. Aprirà i lavori Giulio Bettuzzi, presidente del Lions Club “Vignola e castelli medievali”, e introdurrà Francesco Tavoni, past Governatore Distrettuale del Lions Club International.

Il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e il saggista e docente universitario Antonio Nicaso, nel corso della serata approfondiranno e svilupperanno alcuni temi diventati di stretta attualità: la pericolosità delle mafie e della ‘ndrangheta; il progressivo radicamento della criminalità organizzata nei settori dell’economia del Paese; la corruzione come arma di conquista dei territori ritenuti fino ad alcuni anni fa immuni. Alla fine della serata Gratteri e Nicaso saranno a disposizione del pubblico per rispondere a eventuali domande e per dedicare copie dei loro libri. Nel volantino allegato ulteriori dettagli sull'evento.