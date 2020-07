“Grease” arriva al Cinema sotto le stelle di Modena Est

“Grease”, è il titolo del terzo film in programma, lunedì 13 luglio alle 21.30, in piazza 9 gennaio per la rassegna “Cinema sotto le stelle a Modena Est”. L’iniziativa è organizzata a cura del Comitato Cittadini di Modena Est; della Parrocchia Regina Pacis e della Polisportiva Modena Est col patrocinio del Quartiere 2 del Comune.

“Grease” che tradotto significa brillantina, è un film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, e interpretato da John Travolta e da Olivia Newton-John.

L’ingresso è a offerta libera. Nel rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Covid-19 i posti sono contingentati con sedute distanziate e c’è obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della proiezione.

Il calendario delle prossime serate di cinema all’aperto in quartiere prevede lunedì 20 luglio “Scialla”; lunedì 27 luglio “Il ritorno al bosco dei 100 acri” e infine, lunedì 3 agosto, “Kung Fu Panda 3”.

In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere annullata. Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook del Comitato Cittadini di Modena Est.

