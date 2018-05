Studenti, imprenditori, istituzioni e “visionari” si incontrano al GreenSocialFestival 2018

Il GreenSocialFestival nasce a Bologna nel 2008 e, da dieci anni, diffonde culture e pratiche della green economy, mettendo alla ribalta un ecosistema della sostenibilità che, con azioni quotidiane, influenza un nuovo modo di concepire e vivere i Territori, le Culture, le Produzioni, le Economie emergenti e quelle tradizionali.

Si rivolge alle imprese, alle istituzioni e, soprattutto, al pubblico più giovane, per contribuire a formare il cittadino di domani e promuovere quell'economia civile che è una priorità per il nostro Paese. Lo fa attraverso il sostegno e la partnership di aziende, associazioni di categoria, Istituzioni e con il contributo di stakeholder, opinionisti, economisti che sono ormai parte integrante della rete relazionale del GreenSocialFestival.

L'edizione di quest'anno si sta svolgendo lungo un arco temporale che va da marzo a maggio 2018; la Sezione Educational, come da tradizione, coinvolgerà centinaia di studenti di Istituti Superiori in diverse provincie dell'Emilia Romagna.

A Modena, il 10 e 11 Maggio, presso L'Auditorium Tecnopolo - Democenter, in via Via Pietro Vivarelli, 2,in occasione del GreenEconomySummit, quest'anno alla sua seconda edizione, verranno messi in scena il know-how e l'esperienza di imprese, economisti, donne e uomini di istituzioni per varcare le soglie del futuro con la progettazione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile, in grado di coniugare protezione dei territori con elevati livelli di crescita economica. Tema di questa edizione è l'economia sensibile: riflessioni, scenari e percorsi per il futuro che verranno presentati nei vari dialoghi che sosterranno e accompagneranno il Festival, quali fonti di rilevanza scientifica e di pensiero.

La scelta di Modena come location non è casuale in quanto Modena è il distretto primario per il Paese nei settori dell'automotive, delle ceramiche, del food, del biomedicale, dell'energia, del tessile; settori che rappresentano per il Paese l'economia trainante con quote di export importantissime, ma anche con espressioni uniche al mondo di innovazione, ricerca, sviluppo e sostenibilà.