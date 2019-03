Modena Centrale e Amici del Jazz portano a Modena i Groove Connection

Una serata speciale piena di ritmo e vivacità che saprà catturare il pubblico per un sabato di divertimento. Infatti il Groove ha quella capacità di coinvolgere l’ascoltatore tramite il ripetersi di una soluzione a livello ritmico, non a caso in inglese to Groove significa anche divertirsi . Il Modena Centrale una caffetteria bistrot dove poter mangiare e bere, è stato scelto dalla Associazione Modenese per la passione che il titolare Giuseppe Di Palma mette nell’ospitalità. Il locale è all’interno dell’ ABATE ROAD dove ha la sede lo Smallet Jazz Club il locale è un posto dove tanti amici celebrano la musica, la compagnia, il lambrusco e la buona birra e cose semplici ma genuine da mangiare.

Le due anime di caffetteria e bistrot si incontrano nella passione per la musica, la pittura, la poesia, il cinema, le arti visive e la cultura intesa come forma di aggregazione sociale, in uno dei quartieri più suggestivi e multietnici della Città Per il ciclo di concerti del “Modena Jazz Festival”quindi , sabato 26 Gennaio il Modena Centrale ospiterà il live dei Groove Connection, a cui seguirà Jam Session aperta a tutti i musicisti.

The Groove Connection si presenta come collettivo di sei musicisti – e possiedono due anime. La prima è rappresentata dal loro Ep FreeGo, Funk strumentale ad alto voltaggio, pesantemente influenzato dalla fusion anni ’80: quello con la sezione fiati carro armato, i soli sopra le righe, ma che non ha intenzione di prendersi davvero sul serio. La seconda è quella di una Jam Band che non tradisce le proprie origini, cercando costantemente l’attenzione di musicisti e cantanti che studiano e coltivano questo genere, ma che non trovano spazio per esprimersi. Resident fissi del Jammin’ Friday, organizzano costantemente Jam Session e sono catalizzatori della scena locale Funk, R’n’B, Fusion e Freestyle, e anche stavolta lasceranno il palco aperto a chi, munito di strumento, vorrà sperimentare e spingersi oltre il limite della musica già scritta.

Modena Centrale

Via Nicolò dell'Abate, 66, 41121 Modena MO

contributo di Complicità minimo € 5 possibilità di cenare alla carta, stuzzicare.