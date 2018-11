Domenica Grotesque al Circolo Arci Ribalta con Alles in concerto

ALLES Live! (Duo Electro, Minimal wave dalla Polonia! ) Dopo il bellissimo live dell'anno scorso, gli Alles tornano al Ribalta per presentare HOPE, il loro terzo album uscito a marzo di quest'anno per Antena Krzyku. Evento in collaborazione con R7 Agency

- Apertura ore 16.30

Prima e dopo il concerto:

DJ Gianfranco (Grotesque)

[ Dark Wave, Post Punk, Gothic Rock ... ]

- Ore 18.30 Pausa Aperitivo/Cena.

- Ore 19.00: ALLES Live!

- Dopo il concerto si ballerà fino alle 21.30 circa

- Ingresso: 8 Euro con tessera Arci