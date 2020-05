Guerrilla Gardening, alle Salse di Nirano si costruiscono "bombe di semi"

Ripartono le iniziative dedicate a bambini e ragazzi alla Riserva regionale delle Salse di Nirano, con le dovute precauzioni anti covid.

Domenica 31 maggio 2020, dalle ore 16.30, a Cà Rossa, è in programma "Guerrilla gardening: per fare tutto ci vuole un seme". I piccoli partecipanti potranno costruire le “bombe di semi” da utilizzare durante brevi ed efficaci azioni di "Guerrilla Gardening" per trasformare aree degradate e abbandonate, in aiuole fiorite e angoli verdi. Si tratta di paline di argilla e terriccio ricoperte di semi, già utilizzate nell’antichità, ad esempio nell’Egitto dei faraoni, dopo le inondazione primaverili del Nilo o in Giappone con l’antica pratica ‘gnocco di terra’, ripresa dal giapponese Masanobu Fukuoka, maestro dell’agricoltura naturale, la cui idea si basa sull’assecondare la natura, ridurre al minimo l’intervento umano e salvaguardare la biodiversità.

Il laboratorio, a cura di Ideanatura e Ecosapiens, costa 5 euro a partecipante, si svolgerà con distanziamento sociale.

In base alla normativa, l’attività prevede un numero massimo di 12 partecipanti e richiede la prenotazione obbligatoria alla mail salse.nirano@fiorano.it.

Si raccomanda di arrivare almeno 15 minuti prima dell’inizio per potere effettuare il ‘triage’ di ingresso (accoglienza, misurazione della temperatura, etc). I genitori o gli accompagnatori sono ammessi e durante l’attività, se lo ritengono, potranno anche visitare l’Ecomuseo di Cà Rossa, seguendo le regole previste per l’accesso (un massimo di cinque persone per piano, mantenendo il distanziamento interpersonale). La cartellonistica indicherà le norme di comportamento da tenere. Gli operatori sorveglieranno il corretto svolgimento degli ingressi e delle uscite dalle porte individuate allo scopo, oltre che dei percorsi di visita. E’ obbligatorio indossare mascherina e guanti. All’ingresso sarà disponibile il gel igienizzante, che si richiede di utilizzare, ma senza sprechi.