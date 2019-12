Gusti.a.Mo, buon cibo, spettacolo e solidarietà in Piazza Roma

L’invito per tutti, modenesi e turisti, è per domenica 8 dicembre nella tensostruttura trasparente riscaldata in piazza Roma a Modena dove gustare buon cibo, compagnia e spettacolo con “Gusti.a.Mo la Solidarietà 2019” a cura di “Piacere Modena”.

Il menù prevede panini da leccarsi i baffi, tigelle, tortellini in brodo di cappone della San Nicola di Castelfranco Emilia, lambrusco e tipicità locali. Si può pranzare e fare merenda (si va avanti anche al pomeriggio) passeggiando per il centro storico di Modena e dare così, come già nei due anni precedenti, un sostegno concreto alla gestione del sito Unesco di piazza Grande, a cui andrà l’incasso della giornata, in particolare per i laboratori per scuole e ragazzi di “LaboraDuomo”.

Anche il Consorzio del Cotechino e Zampone Modena IGP, con la nona edizione della festa in programma dal 6 all’8 dicembre, integrerà la donazione al sito Unesco.

Domenica dalle 10.30 alle 12.30 si potrà assistere a “Consorzi in diretta tv”, un viaggio in compagnia di Andrea Barbi, alla scoperta delle produzioni tipiche del nostro territorio, dove verranno realizzate ricette tradizionali e panini a tema. Ospiti gli chef di Modena a Tavola capitanati per l'occasione da Emilio Barbieri e Daniele Reponi con i suoi panini, rappresentanti delle Istituzioni, di Piacere Modena e dei Consorzi di prodotti tipici, oltra a Francesca Piccinini, direttrice dei Musei civici di Modena e coordinatrice del Comitato di pilotaggio sito Unesco che racconterà le attività didattiche di “LaboraDuomo”.

A coronamento del progetto “I suoni del cibo”, tema di Gusti.a.Mo 2019, la componente musicale della giornata è affidata ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie Carducci di Modena, che si esibiranno eseguendo le melodie realizzate per il progetto creato insieme con il professor Fabio Vetro.

Dalle 12.30 al tardo pomeriggio, sarà attivo nella tensostruttura il “buon ristoro” della solidarietà con i panini di Daniele Reponi (anche focacce, tigelle e altro); tortellini in brodo della San Nicola, Amaretti, Crostata e Belsone di Modena.

Nel pomeriggio, in due momenti, alle 15.30 e alle 17.30, va in scena per i bambini e non solo “Come in un sogno”, rappresentazione teatrale sensoriale pensata da “La Lumaca” per i piccoli dai 3 ai 9 anni: un viaggio di fantasia nella campagna e in una fattoria “dei suoni” tra sonorità evocative, oggetti del passato e gustosi assaggi, per ripercorrere il ritmo delle stagioni nella pianura padana.

Nella giornata saranno in vendita i prodotti del paniere di Piacere Modena e Tradizione e Sapori, eccellenze enogastronomiche modenesi, che in occasione delle festività possono rappresentare un regalo diverso e sicuramente apprezzato: le quattro doc di Lambrusco, Parmigiano Reggiano dop, Aceto Balsamico di Modena igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena dop, Prosciutto di Modena dop, confettura di Amarene Brusche di Modena igp, Zampone Modena igp e Cotechino Modena igp.

L’iniziativa, che si avvale della collaborazione di insegnanti e studenti dell’Istituto Spallanzani di Castelfranco Emilia, si svolge con il patrocinio di Camera di Commercio e Comune di Modena, il contributo di Fa.Mo (Fondazione agroalimentare modenese) e il sostegno di Coop Alleanza 3.0.

Informazioni telefoniche allo 059 208672; oppure online.