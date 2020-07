Degustazioni sui colli di Castelvetro, primo appuntamento con "Gusto Natura Cultura"

Sabato 11 luglio primo appuntamento con l’edizione 2020 di “Gusto Natura Cultura”, la rassegna “slow” alla scoperta dei piccoli borghi e dei prodotti a km0, con l’Anello dei Colli, il primo dei percorsi dell’Ecomuseo che si sviluppa tra il castello di Levizzano Rangone e il borgo storico di Castelvetro.

Il ritrovo è fissato per le ore 15.30 all’Ufficio turistico di Castelvetro in piazza Roma. Alle 16 partenza del trekking con guida ambientale escursionista a cura di “Etcetera lab e Via andando”. Previsto anche l’e-bike tour a cura di “Mud and Snow”. Alle ore 19, visita con degustazione presso l’azienda agricola Fattoria Moretto. Il rientro a Castelvetro è previsto alle ore 21.30.

Il percorso attraversa le colline vitate del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, un itinerario che offre la possibilità di ammirare, oltre ai nuclei storici di Castelvetro e Levizzano, alcuni dei più bei panorami della collina modenese.

La prenotazione è obbligatoria, il costo di partecipazione è di 15 euro (59 euro per l’e-bike tour). In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a sabato 18 luglio. Info: tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it.

Prossimi appuntamenti della rassegna: sabato 25 luglio con “La valle del Guerro”; lunedì 3 e mercoledì 5 agosto con “Calici di Stelle in tour” e domenica 13 settembre “Sulle tracce della Via Romea Nonantolana”.