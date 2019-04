Gusto prêt-à-porter nell’Antica Drogheria di piazza Garibaldi

Sabato 4 maggio alle ore 21:00, in occasione della 10ª edizione di Sassuolo in Fiore, la Drogheria Roteglia ospita Marte e Glitter per una primavera a sorpresa. La storica bottega, vestita di fiori aromatici e ornata dai quadri di Loris Morini, sarà per una sera il set esclusivo dei ricercati abiti di Glitter uniti alle preziose calzature di Marte. Sorseggiando deliziosi frullatini speziati di Luvirie, in un salotto suggestivo e dall’atmosfera insolita, sarà possibile partecipare ad un gala originale, animato da Luca Sala, per ammirare raffinate sfumature e seducenti abbinamenti. L’evento è stato pensato e organizzato insieme, con l’intento di condividere un assaggio di questa nuova stagione. Preparatevi ad un’esplosione di colori, un tuffo nell’eleganza, un’armonia di profumi e sapori. Per info 348 9052399