Happy Halloween allo Chalet 3.0

Chalet 3.0 si trasforma per ospitare la serata più spaventosa dell'anno!



❦ Vi deliziamo dalle 18 con un tappabuco speciale "Zuccotto": polpettine di zucca e salsiccia al limone!



❦ Per chi preferisce raggiungerci per cena sarà deliziato da un Menù studiato per l'occasione:



Antipasto "Vellutata di zucca, gamberi, crostini e guanciale croccante"

Primo "Risotto funghi e zucca mantecato alla stracciatella"

Secondo "Prosciutto al forno su zucca caramellata alla soia e zenzero, con gravy al lime"





Cena 30 € a persona compreso il coperto

Informazioni e prenotazioni allo 059640225



Per i più piccoli Menù speciale con la nostra macchinina rossa composta da patatine, polpette e galvanina a 12 € o maccheroncini al pomodoro a 7€



❦ Per il dopocena rimarrete incantati dal "Cocktail da brivido”



Piazza Garibaldi, 29 Carpi