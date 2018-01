L'ironia di “Heretico” e quel che resta della religione al Teatro dei Segni

Sette capitoli che mettono a nudo il rapporto tra l'uomo e le religioni, un rapporto ordito intorno alle paure e al bisogno di dare un senso alla vita: nasce così “Heretico”, spettacolo della compagnia Leviedelfool che arriva a Modena venerdì 26 gennaio al Teatro dei Segni nell'ambito di Trasparenze Stagione (ore 21.00, ingresso 10 euro; under 25: 5 euro. Info e prenotazioni: 345 6018277 – biglietteria@trasparenzefestival.it).

“Heretico” si sviluppa in sette capitoli che utilizzano un'ironia dissacrante e feroce per preparare al giorno in cui ogni religione apparirà per ciò che realmente è: un insulto all’intelletto umano. Ogni dogma, una risposta imbarazzante. Ogni culto, un raggiro. Le parole di Simone Perinelli, autore e regista dello spettacolo, vanno a stanare superstizioni e incongruenze, fomentano la consapevolezza e il dubbio. Ma nonostante questa consapevolezza, la fede religiosa resta così salda che neppure preti, teologi, vescovi e cardinali sono riusciti a sradicarla dal cuore degli uomini e ancora oggi, alimentata da una chiesa portatrice di una morale deformata, resta una comoda alternativa al pensiero e alla fatica dell’indagine. In scena anche Claudia Marsicano (Premio Ubu ex aequo come miglior attrice e performer under 35), Daniele Turconi ed Elisa Capecchi. Aiuto Regia e Organizzazione Isabella Rotolo. Musiche originali Massimiliano Setti. Disegno luci e scene Fabio Giommarelli. Progetto Audio e Tecnico del suono Niccolò Menegazzo. Costumi Labàrt Design. Foto di scena Manuela Giusto. Produzione Gli Scarti / FuoriLuogo in coproduzione con Fabbrica Europa, Armunia, Triangolo Scaleno Teatro / Teatri di Vetro e con il sostegno di Pim OFF, Straligut Teatro, Teatro Era - CSRT, NTC Nuovo Teatro delle Commedie.

La compagnia Leviedelfool sarà a Modena anche con il Laboratorio per attori, “Il discorso di Yorick”, che si terrà il 25, 27 e 28 gennaio, con un esito aperto al pubblico al Teatro dei Segni. Info e iscrizioni: 059 7114312 – 389 7993351 – info@teatrodeiventi.it

