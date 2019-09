Mezzora "da migrante", un gioco di ruolo della Croce Rossa per aprire la mente

Il tema del Festivalfilosofia 2019 è “Persona”. Per tre giorni le città di Modena, Carpi e Sassuolo, cambiano volto e si preparano a ricevere ospiti e partecipanti da tutto il mondo. Dopo il successo di “Processo con giuria” dell’edizione 2018, il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana partecipa anche quest’anno alla manifestazione con un’attività educativa multimediale studiata appositamente per questa circostanza, oltre a fornire, come di consueto, presidio e assistenza sanitaria all’evento.

HOLD THE LINE - Scelte di confine: Un’esperienza educativa nei panni di una persona migrante.

In questo momento storico caratterizzato da forti crisi umanitarie - che vede il territorio in cui viviamo scenario di molteplici e differenti dinamiche relative ai flussi migratori - il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana propone per l’edizione 2019 di Festivalfilosofia “Hold The Line”, un gioco di ruolo educativo online attraverso cui i/le partecipanti potranno “giocare” da alcune postazioni computer, per la durata complessiva di circa 40 minuti. In linea con il tema di questa edizione, il focus di questo roleplay educativo è esattamente la “Persona” al centro, indipendentemente dalle fasi e le situazioni che essa ha attraversato, attraversa o attraverserà nella sua vita.

Tutti i curiosi e gli aspiranti giocatori potranno trovare lo stand di Croce Rossa a Sassuolo, in Via Cesare Battisti (davanti all’Unicredit) il 13-14-15 settembre nei seguenti orari: Venerdì 13 settembre ore 16.00 – 19.00 Sabato 14 settembre ore 10.00 - 13.00; 14.00 – 19.00 Domenica 15 settembre ore 10.00 - 13.00; 14.00 – 19.00.

“Croce Rossa non propone in alcun modo “Hold The Line” con lo scopo di posizionarsi favorevole o contraria rispetto al fenomeno migratorio, ma la sua azione si prefigge di stimolare il pensiero critico, l'apertura mentale e l’inclusione sociale delle persone, senza distinzione alcuna e senza schierarsi, nel rispetto dei Principi Fondamentali e dei Valori Umanitari che ne guidano l'azione su territorio nazionale ed internazionale" dice il Presidente di CRI Sassuolo, Carlo Alberto Venturelli.

Per poter giocare, ci si può iscrivere sul posto oppure tramite Eventbrite al seguente link riportato nell'articolo. Per ulteriori informazioni: holdtheline@crisassuolo.it. Non è necessario stampare i biglietti, sarà possibile farli vedere dal telefono, recandosi al desk di accoglienza con almeno 10 minuti di anticipo rispetto all'inizio previsto e presentare il biglietto ricevuto al momento della prenotazione.

“Hold The Line” è aperto a tutti. E' consigliato a partire dai 12 anni, per via dei temi affrontati. I minorenni dovranno consegnare una liberatoria per privacy e immagini/video firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, richiedendola all’indirizzo e-mail holdtheline@crisassuolo.it. La liberatoria potrà essere inviata precedentemente all'indirizzo e-mail holdtheline@crisassuolo.it con oggetto "Liberatoria minorenne Nome e Cognome", oppure consegnata direttamente al desk accoglienza al momento della registrazione il giorno stesso.