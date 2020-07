"Hotel Emilia", la canzone d'autore in piazza XX Settembre

Per concludere in bellezza la rassegna “Note di stelle” organizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, domani, martedì 7 Luglio, siete tutti invitati in Piazza XX Settembre alle 21.30 con “Hotel Emilia”, un omaggio alla canzone d’autore emiliana.

I più grandi successi, ma anche i brani più raffinati di Lucio Dalla, Francesco Guccini, I Nomadi, Pierangelo Bertoli, Vasco Rossi, Ligabue, Ron, Samuele Bersani, Cesare Cremonini, Modena City Ramblers, interpretati da Marco Dieci (voce, chitarra e pianoforte), Alex Lunati (voce e pianoforte) e Frank Coppola (batteria e percussioni), musicisti che anche in prima persona hanno vissuto la nascita di questa fortunata stagione musicale.

Consigliamo la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Caffetteria dal 5 al 6, Il Giusto Gusto, Rucola e Stracchino, Saporiamo, Sosta Emiliana, per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.

Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione.