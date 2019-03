"I cambiamenti climatici: come vengono percepiti", nuovo incontro con IncoScienza

In questo periodo il cambiamento climatico è indubbiamente uno degli argomenti più dibattuti. Inco.Scienza, associazione di divulgazione scientifica attiva da anni nel modense, dedica a questo tema delicato una conferenza all'interno del ciclo Scienza a Più Voci 2019.

Durante questo incontro Marik Cocchi, geologo, ci spiegherà cosa si intende veramente per climate change, quali meccanismi lo causano e quali sono le differenze tra tempo meteorologico e clima e tra climate change e global warming. Questa differenza è alla base di molti falsi miti che alimentano i mass media, uno fra tanti è la presenza di neve e freddo nonostante il surriscaldamento globale.

Non vedremo solo le conseguenze che ha il cambiamento climatico a livello ambientale, ma tratteremo questo argomento anche da un punto di vista che ci riguarda ancora più da vicino; attraverso l'intervento di Francesco Benatti, un medico specializzando in medicina di emergenza e urgenza, vedremo come il surriscaldamento globale può influenzare la salute umana in modo diretto, ma anche in modo indiretto a causa dei cambiamenti ambientali che si ripercuotono sull'acqua, sui terreni e sulle migrazioni di insetti che possono portare nuove malattie infettive.

L'appuntamento gratuito è per mercoledì 6 marzo alle ore 21 presso il planetario F. Martino di Modena.