I Dorian Gray in concerto al Paff! con il fumettista Marino Neri

Sabato 19 maggio alle 21.30 in Piazza Matteotti, il "PAFF! Pensieri a Fumetti Festival" ospita, durante la notte bianca della città, "Sound and Vision“, lo spettacolo di musica e immagini ideato dalla band Dorian Gray.



Accanto alla musica alternative rock del gruppo di Cagliari, il live painting del fumettista modenese Marino Neri che ha disegnato, insieme a Davide Toffolo, Ausonia, Andrea Bruno e Gildo Atzori, l’artbook di "Moonage Mantra", l’ultimo album dei Dorian Gray Mc, presentato durante il live a ingresso gratuito.



Doppio come Dorian Gray, duale nella lingua e nelle intenzioni, altalenante nella percezione sonora che alterna cantaurato, new wave e psichedelia, "Moonage Mantra" è un disco maturo che abbraccia alcune scelte coraggiose della band e al quale hanno partecipato numerosi ospiti nazionali e internazionali come Blaine Reininger, fondatore dei Tuxedomoon, Luca Masseroni batterista dei Tre allegri ragazzi morti e Sebastiano de Gennaro vibrafonista in forza ai Calibro 35, Le luci della centrale elettrica e Baustelle.



L’album si divide in due parti ben distinte, la prima, cantata in italiano è fedele al mondo sonoro dei Dorian Gray, quel mix intrigante di cantautorato, new wave e alternative rock. Nella seconda la band sveste u panni di Dorian Gray per indossare lo pseudonimo di Golem in love e cantare in lingua inglese, liberando l’espressione più acida e psichedelica del suono.