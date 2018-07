I Flexus in concerto a Monte San Giacomo di Zocca

"This land is your land: un concerto di terre, uomini, speranze e libertà." Il 27 luglio a San Giacomo di Zocca concerto dei Flexus in concomitanza con l'attesa eclissi di luna. I Flexus sono: Gianluca Magnani voce e chitarre, Daniele Brignone basso elettrico, Enrico Sartori batteria e percussioni, Mario Sethl violino, Elisa Meschieri voce, Alessandro Pivetti pianoforte e fisarmonica.

In caso di maltempo l'esibizione si terrà presso il Municipio di Zocca.