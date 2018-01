I giovedì di chalet 3.0 a febbraio

Ogni giovedì allo Chalet 3.0, in Piazzetta Garibaldi una serata speciale all'insegna del gusto e del divertimento



▻ Giovedì 1 febbraio

"Il girone dei golosi”

Degustazione di squisitezze artigianali targate Antoniazzi. L’eccellenza in tavola con i dolci tipici del Carnevale: favette, lattughe, tortellini al forno e frittelle di mele in abbinamento agli amari Casoni Fabbricazione Liquori

10 €



▻ Giovedì 8 febbraio

"A Cena con Pulcinella"

Una cena davvero speciale in compagnia dei burattini baracca:

Pulcinella ha aperto un ristorante all'inferno. Tutti gli spettatori sono invitati a cena ma i tentativi del cuoco Angelino Colabrodo di portare a buon fine i preparativi per il pasto risultano vani. Nel ristorante di Pulcinella ne succederanno di cotte e di crude: apparizioni del terribile Fantasma Formaggino, maiali ribelli che rifiutano di farsi cucinare, fidanzate scomparse e forni esplosivi.

Insomma ce ne è per tutti i gusti.

25 €



▻ Giovedì 15 febbraio

Cena con delitto

Chi ha ucciso l'uomo ragno? L'invidia, la passione, un passo falso o forse uno sgarro. L'atroce delitto di un uomo dietro la sua maschera, che vede coinvolti personaggi isolettabili e non. Il delitto del secolo in versione italiana!

Una cena colma di intrighi, misteri e colpi di scena... il vostro fiuto aiuterà a scoprire l'autore di questo delitto. Divertimento, risate e coinvolgimento assicurato

29 €



▻ Giovedì 22 febbraio

Arrosticini Tour

Arrosticini tipici abruzzesi serviti nelle tipiche terrine con vino rosso Montepulciano in abbinamento

15 €



Prenotazione obbligatoria allo 059640225

Presto riveleremo i menù della Cena con Pulcinella e Cena con delitto!

Chalet 3.0, Piazza Garibaldi, 29 Carpi



In collaborazione con RYS eventi