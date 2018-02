I MONOLOGHI DELLA VAGINA di Eve Ensler

Spettacolo contro la violenza sulle donne



Finalmente, con orgoglio e senza eufemismi, è la vagina che prende la parola e quello che ha da dire vi travolgerà. Le storie che racconta sono scioccanti, divertenti, fantasiose, intriganti o drammatiche e svelano un mondo in cui non abbiamo mai avuto il coraggio di inoltrarci davvero. Nessuno, dopo aver ascoltato I Monologhi della Vagina, potrà più considerare una donna come prima.



Descrizione spettacolo: Ispirati alle duecento e più interviste che Eve Ensler ha raccolto da donne in tutto il mondo, I Monologhi della Vagina si sviluppano attorno ad argomenti naturalmente associati alla vagina, come il sesso, le mestruazioni, l'orgasmo oppure a quelli dolorosi, come le violenze e la pulizia etnica. Ma cercano anche di dare una risposta a domande più fantasiose e leggere: “Se la tua vagina, si vestisse, che cosa indosserebbe?” oppure “Se la tua vagina parlasse, che cosa direbbe?”. Con autoironia, amore e rispetto, donne di ogni età, provenienza, classe sociale e religione ci porteranno con loro in un viaggio oltre i tabù dell'universo femminile, verso la consapevolezza che si può essere donna senza vergognarsi del proprio sesso, del proprio corpo o della propria sessualità.



Compagnia delle MO.RE

Regia di Maicol Piccinini

Con il patrocinio del Comune di Bomporto – servizio CULTURA