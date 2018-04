I My Little Pony animano il centro commerciale La Rotonda

My Little Pony a La Rotonda di Modena Domenica 22 aprile dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 i protagonisti di MY LITTLE PONY, Rainbow Dash e Pinkie Pie volano al Centro Commerciale La Rotonda di Modena vivere un pomeriggio magico e festeggiare l’arrivo della primavera. Nell'angolo make up and hairstyle sarà possibile farsi truccare e pettinare come una vera Pony. Al mattino alle 10.30/11.15 e 12.00 e nel pomeriggio alle 16.00 e alle 17.00 non perdete gli incontri con Pinkie Pie e Rainbow Dash e scattate con loro una fotografia! Alle 18.00, il pomeriggio prosegue con lo Storytelling: "Il potere dell'amicizia" un racconto magico ed emozionante con protagonisti proprio Rainbow Dash e Pinkie Pie. Al termine della giornata, consegna dei passaporti dell'amicizia. Gadget ponici e sorprese per tutti! Ingresso gratuito Manda una email con oggetto "Rotonda" a mlp@leftloop.com e ritira un gadget speciale durante l'evento.

