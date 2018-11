"I Veryferici", migrazioni periferie e conflitti in scena all'Auditorium di Maranello

La compagnia teatrale Shebbab met project presenta "I Veryferici", spettacolo che si terrà mercoledì 21 novembre alle ore 21 all'Auditorium Ferari di Maranello. L'ingresso è libero.

Nell’ambito degli eventi della rassegna “Mille papaveri rossi – Fabrizio De André e il viaggio”, l’Associazione Yawp propone una giornata “veryferica” focalizzata sul tema delle migrazioni, delle periferie, del conflitto, che nella drammatizzazione della finzione scenica riescono a trasformare lo scontro in possibilità di incontro.

I Veryferici è uno spettacolo in viaggio nato dagli sguardi sulle banlieu francesi, dai laboratori tenuti dalla compagnia teatrale Shebbab Met Project in diversi centri di accoglienza italiani: è la dimensione laboratoriale - in costante relazione e in continuo confronto con la società - il motore biografico a trasformare in drammaturgia il vissuto degli attori. Le storie e le esperienze incontrate si trasformano in dramma e salgono sul palco per dare voce alle conflittualità delle vite vissute ai margini. Le scene sono canzoni, quadri che creano un collage di colori, graffiti proiettati su un muro, rime arrabbiate a ritmo di rap. Una convergenza di stili che racconta la ricchezza di vite e saperi troppo spesso relegati nelle periferie dell’esistenza, ma tutti accomunati dalla volontà di un riscatto.

La compagnia teatrale Shebbab Met Project è il gruppo vincitore del Premio Scenario per Ustica 2017 ed è un insieme eterogeneo di uagliun, vez, bischeri, gombodo, bòsyò, tineri nato nell’agosto del 2016 all’interno della compagnia Cantieri Meticci. Sono accomunati dalla voglia di fare del teatro il loro mestiere. Sviluppano un metodo di drammaturgia e di regia collettivi, fatto di griglie, di parole chiave, di esperimenti. La drammaturgia nasce dalle vite dei componenti da cui si originano canzoni, abbozzi di canzoni, tentativi di canzoni. Perché è un modo semplice. Alla portata. La regia nasce dai mondi di danza e di improvvisazioni praticate nei contesti culturali di provenienza dei suoi membri. L’evento è realizzato con il contributo del Comune di Maranello.