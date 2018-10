Igersmodena lancia il contest “Uno scatto verso la gioia”

In occasione de La Gioia, il nuovo spettacolo di Pippo Delbono al Teatro Storchi di Modena dal 8 al 11 novembre, IgersModena lancia dal 19 ottobre il contest fotografico “Uno scatto verso La Gioia”.

Fotografa la tua idea di gioia e inviala entro il 4 novembre a ERT: l’iniziativa è aperta tutti, per partecipare è sufficiente pubblicare su Instagram la propria foto taggando Emilia Romagna Teatro e usando l’hashtag #versolagioia. È possibile partecipare anche inviando in allegato la foto tramite il canale Instagram Emilia Romagna Teatro o tramite le pagine Facebook Teatro Storchi / Teatro delle Passioni o via mail all’indirizzo promozione@emiliaromagnateatro.com

Tutte le foto verranno stampate e allestite nel foyer del Teatro Storchi in tutti e quattro i giorni di spettacolo (dal 8 al 11 novembre). All’ingresso del pubblico in sala verrà consegnato un cuore adesivo da incollare alla foto preferita: in questo modo il pubblico potrà esprimere un giudizio ed eleggere la foto vincitrice.

In palio due biglietti per lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni Trascendi e Sali (12 e 13 gennaio 2019, Teatro Storchi). Tutti i partecipanti al contest saranno ospiti a teatro in occasione della prima de La Gioia l’8 novembre al Teatro Storchi (ore 21).