“L’ignoto e l’evidente”. Le emozioni di un istante nelle foto di Sandra Zagolin

Prosegue “L’Ignoto e l'evidente”, la assegna di proiezioni audiovisive a cura del Circolo Fotografico Blow Up di Maranello. Mercoledì 4 aprile all'Auditorium Enzo Ferrari (ore 21.15) è in programma “Emozioni di un istante”, serata con la fotografia d’autore: Sandra Zagolin proporrà e commenterà alcune delle sue immagini più significative.

Sandra Zagolin si occupa prevalentemente di reportage e foto di viaggio ma le piace spaziare anche in altri rami come lo sport e il paesaggio. Ha realizzato varie mostre personali in tutta Italia, tra cui Venezia, l’Aquila, Milano, all’Abbazia di Pomposa e Castelbuono (Palermo).

Alcune sue foto sono state esposte in diversi paesi europei ed extra europei e sono state pubblicate in riviste del settore. Vincitrice di numerosi premi nazionali ed internazionali, è stata finalista tra migliaia di partecipanti al concorso Leica e al National Geographic nel 2012 e 2013.