Il Barbiere di Siviglia, in musica e...a fumetti. Concerto a Soliera

Sabato 24 febbraio alle 21:00 al Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera si terrà un nuovo appuntamento della rassegna Note di Passaggio, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena. L'evento è speciale: andrà infatti in scena un “Barbiere di Siviglia” inaspettato, nel quale i protagonisti della partitura rossiniana (Rosina, Lindoro, Figaro, Don Bartolo...) si trasformeranno in personaggi di un avventuroso manga originale, dando vita al “Barbiere a fumetti”.

L'idea di partenza dello spettacolo è un lavoro prettamente musicale: la suite di Vincenzo Gambaro sulle musiche dell’opera di Rossini, arrangiata per orchestra a fiati. A questa versione, Giambattista Giocoli ha pensato di affiancare l’intricata trama della vicenda attraverso i disegni inediti della mangaka giapponese Tsukishiro Yūko: due linguaggi apparentemente lontani, uniti però dal racconto e dall’espressività. La lirica si tuffa così nella contemporaneità del fumetto giapponese, l’immediatezza dell’arte visiva si intreccia con il sonoro: una multimedialità che esalta l'arguta indagine “di costume” del Barbiere e conferma la straordinaria modernità del capolavoro di Rossini. I nuovi arrangiamenti per orchestra da camera che saranno eseguiti in occasione del concerto solierese hanno dato vita ad una nuova partitura per 10 parti reali, in cui l’opera viene spogliata delle parti recitative, mettendo in scena solo la musica; i fumetti verranno invece proiettati su un fondale scenografico e racconteranno la storia attraverso la suggestione delle immagini.

Sul palco del Nuovo Cinema Teatro Italia salirà l'Orchestra del Baraccano diretta dal suo fondatore Giambattista Giocoli; l'Orchestra, fondata nel 2013, ha prodotto vari progetti di teatro musicale sia autonomamente sia in coproduzione e in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. Ha realizzato, tra gli altri, il musical A Little Night Music, Sweeney Todd di Stephen Sondheim e l'Histoire du Soldat di Stravinskij. Nel 2016 ha eseguito la Quarta Sinfonia di Mahler arrangiata per orchestra da camera e l'anno successivo ha prodotto il progetto Popular Songs, con la partecipazione di Cristina Zavalloni. La vocazione dell'Orchestra è quella di specializzarsi nella produzione di teatro musicale e opera lirica da camera, alla ricerca di un nuovo pubblico per questa forma d’arte.

Il direttore Giambattista Giocoli si è diplomato in clarinetto al Conservatorio di Bologna; ha effettuato registrazioni per Radio Tre, RAISAT, per la televisione giapponese Fuji Television. Tra le sue incisioni sono degne di nota una monografia su Giacinto Scelsi e un’incisione per la Deutsche Grammophon con Placido Domingo. Ha collaborato nelle stagioni liriche e sinfoniche con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna per dieci anni; si è inoltre esibito con l’Ensemble di Musica Contemporanea FontanaMIX e con l’ensemble Sentieri Selvaggi. Si è perfezionato a Siena presso l’Accademia Chigiana con Antony Pay e con Alessandro Carbonare all’Accademia dell’Emilia- Romagna AFOS.

Come tutti i concerti della rassegna, l’ingresso è gratuito. Il concerto è una produzione Atti Sonori e NipPop; realizzato in collaborazione con la Fondazione Campori e con l'Associazione Culturale Perséphone, si avvale del contributo finanziario del Comune di Soliera, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia Romagna.

Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it