In arrivo tre imperdibili serate dedicate alle "Emozioni in cammino": tre camminatori, tre esperienze di vita, innumerevoli emozioni.

Primo incontro alla Fattoria Centofiori mercoledì 6 febbraio col viaggiatore Guido Gelatti che ci racconterà il cammino di Santiago a piedi da Ventimiglia a Finisterre. Possibilità di cena bio a buffet col viaggiatore, a fine serata tisane e dolcetti per tutti.

Ingresso ore 19:30: CENA COL VIAGGIATORE €25

Apericena a buffet a cura del Bioagriturismo Centofiori

Ingresso ore 21: €10

Calice di benvenuto e a fine serata tisane e dolcetti bio per tutti

Prenotazione obbligatoria 340/2573554