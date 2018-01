Il cinema racconta la rivoluzione russa

ANDREA VIOLI, attraverso sequenze di film relativi all'Unione Sovietica (anno 1917 e successivi) illustrerà come l'occhio della storia e quello del cinema abbiano conciso nel tentare uno sconvolgimento totale, di linguaggio e di prospettiva, aspirando alla perfezione e commettendo errori, immersi nell'illusione delle immagini e delle masse in movimento.

- la rivoluzione bolscevica: teoria della messa in scena

- Lenin: lo sguardo occidentale