Alla San Carlo un approfondimento sul Concilio Vaticano II

Venerdì 26 gennaio, alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena proseguono le lezioni del ciclo dedicato al tema Riforma. I processi di rinnovamento nella storia del cristianesimo. Daniele Menozzi presenta la conferenza dal titolo Il Concilio Vaticano II. Rinnovamento e continuità della Chiesa Cattolica.

Daniele Menozzi è professore di Storia contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. È coordinatore della «Rivista di storia del cristianesimo» e membro del comitato scientifico della rivista «Storia e problemi contemporanei». Nei suoi studi si è concentrato sul rapporto tra cattolicesimo e modernità, approfondendo il processo di secolarizzazione delle società europee e le relazioni tra religione e politica. Ha indagato inoltre l’atteggiamento della Chiesa di fronte ai totalitarismi e ai conflitti del Novecento. Ha pubblicato recentemente: Giudaica perfidia. Uno stereotipo antisemita fra liturgia e storia (Bologna 2014); La Chiesa italiana nella Grande Guerra (a cura di, Brescia 2015); Cattolicesimo, nazione e nazionalismo (a cura di, Pisa 2015); I papi e il moderno. Una lettura del cattolicesimo contemporaneo (1903-2016) (Brescia 2016); Storiografia e impegno civile. Studi sull’opera di Roberto Vivarelli (a cura di, Roma 2017).

Il 25 gennaio del 1959 nella Basilica di San Paolo fuori le mura Giovanni XXIII, Papa da soli tre mesi, stupisce il mondo annunciando il Concilio Ecumenico per la Chiesa universale, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Una svolta epocale non solo per la Chiesa ma per l’intera umanità, ancora sconvolta da una guerra planetaria che aveva provocato milioni di vittime, distruzione e miseria, che viene invitata a cogliere i segni dei tempi, a calarsi nella realtà storica, ad aprirsi al mondo e dialogare con esso, a cercare gli elementi di unione tra i popoli e le culture e a superare le divisioni, a guardare al mondo ed al futuro con ottimismo, non sprecando il tempo in inutili confronti con il passato. In conseguenza di tale svolta gli assetti definiti al concilio di Trento sarebbero radicalmente mutati, iniziando un processo di profonda trasformazione del cattolicesimo, volto a recuperare modelli della più antica tradizione cristiana.

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30.