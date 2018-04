Modena: il coraggio di essere genitori

Il coraggio di essere genitori: da 6 aprile cinque incontri gratuiti per mamme e papà

Sono gratuiti e aperti a tutti i cinque incontri organizzati dal centro per la formazione e il sostegno alla genitorialità della cooperativa Piccola Città, in via Borri 25 a Modena.

Si comincia venerdì 6 aprile dalle 10 alle 11; i successivi incontri si tengono il 20 aprile, 4 e 18 maggio, 1 giugno.

«I relatori sono genitori di Modena che hanno accettato di raccontare la propria esperienza – spiegano gli operatori della cooperativa - Particolari della storia di un genitore, scelte difficili, prove che si sono dovute superare, soddisfazioni, insegnamenti che si vogliono trasmettere».

È gradita la prenotazione all’indirizzo info@piccolacittà.org o telefonicamente al numero 059 365576.