L’artigianato diventa digitale, isrtuzioni per l'uso

Lavorare come artigiano digitale è il titolo del nuovo appuntamento del ciclo "Città istruzioni per l'uso. I servizi a portata di click" in programma mercoledì 14 marzo dalle 18 alle 19.30 nella Galleria Europa di piazza Grande 17.

Con l’imprenditore stagista Marcello Fantuzzi che si definisce ‘sognatore di professione’, i coordinatori del FabLab MakersModena Andrea Cattabriga e della Palestra Digitale Make it Modena Walter Martinelli si parlerà di nuovi saperi ed esperienze che aiutano a inventare il lavoro: dalle stampanti 3D a modellazioni tridimensionali e modelli di condivisione.

L'incontro è gratuito e aperto a tutti. Il ciclo “Città istruzioni per l'uso. I servizi a portata di click”, promosso dal Comune di Modena, proseguirà lunedì 19 marzo per parlare di “I servizi online dell'Agenzia delle Entrate”. Venerdì 23 marzo l’appuntamento per i giovani tra i 18 e i 35 anni è con Alberto Maestri, competence leader OpenKnowledge e direttore della collana "Professioni Digitali" della FrancoAngeli per un incontro dedicato al lavoro nel web: quali sono le professioni e quali le competenze, dove/come si imparano e si acquisiscono.

Per ulteriori informazioni sul ciclo ci si può rivolgere all’Urp di piazza Grande (tel. 059/201312; e-mail: piazzagrande@comune.modena.it) www.comune.modena.it/i-servizi-a-portata-di-click.