"Il fascino dell’opera: le eroine della lirica" con Il soprano Susie Georgiadis

Ultimo appuntamento con I MARTEDI MUSICALI a Sassuolo. Martedì 22 maggio 2018 alle ore 21:15 nella Chiesa di San Giovanni Neumann (Via Rovigo, 2) a Sassuolo si terrà il concerto IL FASCINO DELL’OPERA: LE EROINE DELLA LIRICA. Il soprano Susie Georgiadis (nella foto) interpreterà i personaggi femminili di alcune Opere di Vincenzo Bellini, Gaetando Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Georges Bizet, calandosi nei ruoli di Norina, Norma, Medora, Desdemona, Cio-Cio-SAn, Lauretta, Tosca e Carmen. Sarà accompagnata dall'Ensemble "Opera Quartett", formato da Ettore Begnis e Antonella La Donna, violini, Christian Serazzi, viola, Elisa La Donna, violoncello, Davide Burani, arpa. Il concerto è offerto dalla Banca Mediolanum, Ufficio dei Consulenti Finanziari di Sassuolo, ed è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il soprano Susie Georgiadis è nato a Porto Alegre (Barsile) e vanta un repertorio eclettico, che va dall’opera lirica fino alla musica del Novecento, passando per l’operetta Viennese ed Ungherese fino ad affrontare il repertorio brasiliano colto.Dopo aver vinto una borsa di studio nel suo paese natale, Susie Georgiadis raggiunge l’Italia per perfezionarsi e comincia presto un’intensa attività concertistica ed operistica.

Ha cantanto in numerosi ed importanti teatri Italiani, tra i quali si ricordano il “Teatro Dante Alighieri” di Ravenna, “Teatro Bellini” di Catania, “Teatro del Vittoriale” di Gardone Riviera, “Teatro Greco” di Fiesole, “Teatro Coccia” di Novara, “Teatro Municipale” di Bolzano, “Teatro Magnani” di Fidenza, “Teatro Fraschini” di Pavia, “Teatro Giacosa” di Aosta, “Teatro Dal Verme” di Milano, “Teatro Comunale” di Carpi, “Teatro Morlacchi” di Perugia, “Teatro Superga” di Nichelino, “Teatro dei Marsi” di Avezzano, Sferisterio di Macerata.

Susie Georgiadis è riconosciuta per la grande sensibilità nell’interpretazione, per la presenza scenica magnetica e per il timbro vocale morbido e caldo.

Ha collaborato con importanti direttori d’orchestra sia del suo paese che d’Europa. Tra questi, sono da citare: Manfredo Schmidt, Alessandro Sangiorgi, Stefano Giaroli, Dan Ettinger (attuale direttore dell’Orchestra Sinfonica di Israele), Julius Kalmar, Stefano Seghedoni, Alessandro Cadario, Aylton Escobar, Alceo Bocchino, Carlo Boccadoro, Hans Richter, Lorenzo Parigi.

Susie Georgiadis è stata inoltre solista nei Carmina Burana di Orff , nella Nona Sinfonia di Beethoven, ne “I Vespri della Beata Vergine” di Monteverdi, nel Requiem Tedesco di Brahms, nei Requiem di Mozart e di Fauré, nel Gloria di Vivaldi, negli Stabat Mater di Pergolesi e di Boccherini, fino ad arrivare al repertorio più contemporaneo (“Oh King” di Berio, L’opera Racconto di Natale di Galante e il Diario Polacco di Luigi Nono).

Rivolge tuttora una rimarchevole attenzione alla musica del suo paese: ha infatti interpretato diversi autori della musica colta brasiliana come Villa Lobos, Claudio Santoro, Guerra Peixe, Carlos Gomes.

Susie Georgiadis ha vinto il secondo premio al Concorso Lirico di Curitiba (Brasile), Il premio come Miglior interprete di Carlos Gomes al concorso della Radio MEC (Rio de Janeiro), Il Terzo Premio al Concorso Lirico AGIMUS Internazionale Città di Tortona e il Premio APARTES per la Borsa di studio in Italia.