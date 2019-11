Festival dello Scrittore Emergente, prrima edizione a ModenaFiere

Nasce Il Primo Festival dello Scrittore Emergente dedicato esclusivamente a piccoli editori e scrittori esordienti. Si terrà a Modena il 29, 30 Novembre e 1 Dicembre presso Modena Fiere in occasione del ‘Curiosa in Fiera’, manifestazione che l’anno scorso ha registrato 38 mila ingressi. L’idea è nata da Eleonora Marsella, giornalista culturale, Book-Blogger da anni, diventata ormai un punto di riferimento per tutti gli scrittori emergenti in Italia. Ha organizzato 185 presentazioni in quattro anni, ha una rubrica radiofonica a Radio Godot ogni venerdì per 90 minuti e il suo programma Televisivo “Tre Minuti in Tv” va in onda sia sul digitale terrestre che in Sky da Gennaio 2019.

Il Festival nasce per far incontrare editori, lettori, scrittori, illustratori, grafici e futuri autori. Ci saranno stand, presentazioni, tavole rotonde con editori, occasione ghiotta per presentare i propri manoscritti, anteprime editoriali e interviste che andranno poi in onda in tv per Sky e Digitale Terrestre. Il Festival dello Scrittore Emergente si svolgerà a Modena Fiere in un padiglione da 1500 mq, per tre giorni il colore dominante sarà il magenta, colore giovanile, scelto da Eleonora per la sua attività.

Diversi i partner coinvolti, gli editori interessati e tantissimi gli scrittori emergenti che si metteranno in gioco. Tre fotografi, due video-maker, hostess e ovviamente la presenza di Eleonora che gestirà tutti i suoi Autori e Editori. Per tutti coloro che acquisteranno un libro verrà regalata una pianta grassa in omaggio, simbolo per Eleonora dell’importanza del Green. Eleonora avrà con lei il suo immancabile Team: la grafica, Silvia Bonomo, direttamente dalla Sicilia, dal Lazio la fotografa ufficiale Nathalie Ria e il video-maker Jacopo Fortunato, dalla provincia modenese Matteo Roncaglia, seconda fotografo e Serena Passiatore l’attrice che interpreterà gli estratti dei libri poi new entry nel Team, Martina, giovanissima standista che affianca Eleonora in trasferta.

Orari: venerdì 29 e sabato 30 novembre dalle ore 10.00 alle ore 22.00, domenica 1° dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Ingresso gratuito per tutti nella giornata di venerdì 29 novembre, a pagamento sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre (6 euro biglietto intero, 5 euro ridotto); costo biglietto in prevendita 5 euro. Per i possessori di Carta Insieme e Conad Card o di un coupon Conad l’ingresso è di 5 euro. Per bambini e ragazzi fino a 14 anni l’ingresso è sempre gratuito ed è offerto da Conad E fino al 31 dicembre 2019 Conad rimborsa il biglietto a tutti i visitatori che presenteranno alle casse dei supermercati e ipermercati di Modena e provincia il biglietto intero (6€ di sconto su una spesa minima di almeno 60€) o quello ridotto (5€ su una spesa minima di almeno 50€); sono esclusi dalla promozione i biglietti in prevendita.

