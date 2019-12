"I filò di Natale", spettacolo per voce e fisarmonica a San Prospero

Giovedì 19 dicembre, alle ore 21:00, presso la Biblioteca Comunale di San Prospero, andrà in scena lo spettacolo, per voce e fisarmonica, “Il Filò di Natale”, della compagnia Serraglio di Baladam, fondata dal regista e attore mirandolese Pierre Campagnoli. Al termine dello spettacolo seguirà un piccolo buffet, a base di prodotti tipici, offerto dal Comune.

Si conclude, con questa replica natalizia, il Progetto Filò, un progetto annuale di teatro di narrazione contemporaneo nato dopo una lunga e articolata ricerca sul campo svolta dal regista nei paesi della bassa modenese, che ha portato alla realizzazione dello spettacolo “Fare ancora il Filò”, che è andato in scena nella maggior parte dei comuni dell'Area Nord di Modena, nonché in alcuni Comuni vicini, come Castelmassa, Bastiglia e Sermide e, fuori zona, a Bologna e Urbino.



Dice il regista: “Il Filò, la veglia in cucina o nella stalla, era quel momento della vita contadina in cui, dopo il duro lavoro della giornata, la gente si ritrovava, la sera, per stare in compagnia, chiacchierare, raccontare storie e, inconsapevolmente, per tramandare la cultura orale di un territorio. Il nostro spettacolo non vuole essere una mera rievocazione storica del Filò, ma un'occasione in cui ragionare criticamente sul tema della narrazione orale all'interno di una società contemporanea in cui nessuno racconta più storie senza schermi di mezzo.

Il tutto filtrato attraverso la chiave interpretativa dell'ironia, della comicità, del paradosso: strumenti fondamentali per scendere in profondità pur rimanendo leggeri. Complice l'atmosfera invernale e natalizia, racconteremo storie per voce e fisarmonica, completamente in acustico e senza l'utilizzo della luce elettrica. Si tenterà, per un'ultima replica, di evocare una bella atmosfera d'altri tempi, sospesa in una notte di Natale di fine Ottocento".