IncoScienza presenta: "Il flow nello sport: la chiave del movimento"

Questo mercoledì sera 27 marzo, l'associazione di divulgazione scientifica Inco.Scienza porta al Planetario di Modena F. Martino una protagonista d'eccezione: Cecilia Camellini. La penultima conferenza del ciclo Scienza a Più Voci 2019, è infatti dedicata a scienza e sport.

E chi meglio dell'atleta paralimpica modenese può guidare il pubblico alla scoperta del flow, un sottile meccanismo che si attiva nella mente degli sportivi?

Questo stato di coscienza ci pervade quando siamo completamente immersi in un'attività che ci piace fare: il tempo ci sembra volare, niente può distrarci, diamo il massimo che possiamo e sentiamo uno stato generale di benessere, dato dal semplice gusto di fare ciò che stiamo facendo.

Cecilia ha avuto modo di avvicinarsi al flow da più punti di vista. L'ha conosciuto come atleta, durante gli anni in cui ha nuotato per la Nazionale italiana di nuoto paralimpico. E non solo: Cecilia si avvicinata al flow anche dal punto di vista psicologico e scientifico, seguendo corsi di psicologia positiva all'università e dedicandogli la tesi della laurea triennale.

Una conferenza davvero speciale, dove la moderatrice Sara Poppi intervisterà Cecilia Camellini che ci farà fluttuare dallo sport agonistico alla psicologia.L'appuntamento è gratuito e si svolgerà mercoledì 27 marzo alle ore 21 presso il Planetario F. Martino di Modena.