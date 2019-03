Un incontro su "Il legame fra salute umana, case farmaceutiche e vivisezione"

L'attuale sistema sanitario è quasi interamente in mano a multinazionali farmaceutiche che vedono i pazienti come potenziali cavie, e l'approccio di ogni cura si basa su protocolli standardizzati e sulla repressione dei sintomi. Prendersi cura della propria salute in maniera il più possibile autonoma e consapevole è di vitale importanza per non rimanere incastrati nelle maglie di questo sistema, che mira a creare sempre più malati potenziali da curare ma non da guarire. Questo seminario svelerà aspetti poco conosciuti di quello che sta dietro il mondo della medicina moderna.

E' richiesto un contributo di 10 Euro a persona. Ogni partecipante riceverà in omaggio un libro su tematiche scientifiche/naturalistiche. Per info: tel. 059/217530.