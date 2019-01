"Il linguaggio segreto del corpo", workshop con Max Antonelli

“Quando saper leggere un silenzio vale più che ascoltare 1000 parole”

con l’ospite d’eccezione MAX ANTONELLI

OPEN NIGHT GRATUITA

MODENA

29 gennaio 2019 h.21:00

c/o HOTEL BAIA DEL RE Str. Vignolese, 1684 (MO)

Nonostante i numerosi studi condotti sull’importanza del comportamento e sul ruolo del linguaggio del corpo, ancora oggi siamo relegati ad una idea di linguaggio che si espleta principalmente attraverso la parola. Ma il punto è questo: a parole si può mentire, i gesti non possono farlo. Per questo motivo si dice che la verità si nasconde proprio nel silenzio del linguaggio più parlato al mondo: quello non verbale.In un affascinante e misterioso viaggio alla scoperta dell’emotività e delle sue espressioni, Logica|Mente e Cid-CNV presentano un evento gratuito e aperto a tutti che vedrà la partecipazione di un conduttore d’eccezione, Max Antonelli, in programma per il 29 Gennaio 2019 a Modena alle ore 21:00: un meetup dal titolo “Il Linguaggio Segreto del Corpo“. Di lingue da parlare ne esistono tante per potersi solo fraintendere meglio. Ma la bocca della verità è una sola: IL LINGUAGGIO NON VERBALE.

