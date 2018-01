Fiorano Modenese, nuovo appuntamento all'pratorio San Filippo Neri della Cena con Delitto con "Il Lupo e il Procione"

La sera di martedì 16 gennaio 2018 sono iniziati i preparativi della ‘Cena con Delitto’, organizzata dai ragazzi delle parrocchie di Fiorano e Spezzano.

Un gruppo di adolescenti ed educatori hanno cominciato a confrontarsi per trovare idee e ispirazione, e per ambientare l’evento.

“Chi? Dove? Quando? Con cosa?” ma soprattutto “Perché?” sono state le domande che hanno accompagnato i nostri Orattori (i partecipanti a questo percorso) durante la serata

Hanno cominciato ad immergersi nel vasto mondo dei polizieschi e dei gialli, attraverso attività ludiche ed organizzative, quali il Lupo ed il procione e un brainstorming delittuoso, grazie all’aiuto di Enrico, giovane attore fioranese già protagonista della Cena con delitto “Delitto all’Oratorium Inn” del 2016 e membro dell’Accademia della Stravaganza.

E chi si domanda: “Cosa c’entrano un lupo ed un procione?”, ha come unico modo per scoprirlo di andare a vedere di persona. Il prossimo incontro è stato fissato per giovedì 25 gennaio presso l’oratorio San Filippo Neri di Fiorano Modenese, al quale sono invitati ragazze e ragazzi tra i 14 e 20 anni.

Ci sarà la possibilità di cimentarsi come attori, come sceneggiatori, scenografi.