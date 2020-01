"Il malato immaginario", la Compagnia Il Poggio alla sesta edizione di Teatramo

Cantieri Culturali Elfo e Amministrazione Comunale di Nonantola presentano la Compagnia IL POGGIO nella commedia brillante "Il Malato Immaginario" di Moliere. Regia di Valerio Secchieri. Appuntamento il 29 febbraio alle ore 21 al teatro Troisi di Nonantola.

Argan, uomo ricco, taccagno ed ossessionato dalla propria salute, convinto di essere ormai prossimo alla morte, decide di far sposare sua figlia Angelica a Tommaso, goffo e pedante figlio di un illustre medico, così da assicurarsi gratuitamente cure e assistenza ed allontanare l’istante del trapasso.

Angelica però ama Cleante, e quindi per il suo futuro ha ben altri romantici progetti. Ed altri progetti ha anche Clarice, seconda moglie di Argan, che invece per malcelati secondi fini vorrebbe Angelica spedita in convento. E’ inevitabile che con questi presupposti, l’ipocondriaco ed egoista Argan si ritrovi ben presto a combattere la sua battaglia solo contro tutti, tra strilli e piagnucolii, rabbie e scoramenti, accessi di collera e attacchi di panico, fintanto che….. per ricondurlo alla ragione e forse anche alla guarigione, suo fratello Beraldo e la serva Tonina non si fanno venire… un’idea!



Info 3355881505 - Tutto il ricavato sarà devoluto per i progetti di solidarietà Elfo illustrati nella serata