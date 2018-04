Il mese della memoria. Il Programma della Fondazione Campo Fossoli

"La Fondazione è riuscita a mettere in campo – spiega la direttrice Marzia Luppi – grazie alla preziosa collaborazione con altri Enti e associazioni del territorio, diverse iniziative che si rivolgono a pubblici diversi. La Liberazione è un momento cruciale per la storia democratica del nostro Paese e vogliamo ricordarla nel segno della riflessione sul presente e sulla capacità che una società può avere di ricostruire un tessuto democratico pur uscendo da anni di violenza e brutalità. In tutti i nostri luoghi è proposto un ricco calendario di appuntamenti, tutti ad ingresso gratuito."

Continua Luppi: "Eventi che siano in grado non solo di ripercorrere i bui momenti del periodo nazifascista, quanto di offrire esempi e riflessioni per la costruzione del nostro futuro. Non a caso quest’anno il programma del 25 aprile al Campo di Fossoli è all’insegna della “rinascita” attraverso la presentazione di due importanti progetti, Una pianta per Fossoli e Storia di una prigione che si è trasformata in una casa, e l’allestimento della mostra La costituzione di Nomadelfia, per ricordare che nel 1948 anche Fossoli fu teatro dell’emanazione di una Costituzione, quella della comunità di Nomadelfia, che dava al campo un nuovo e alternativo significato, da luogo di internamento a casa per orfani e adolescenti difficili."

Primo appuntamento è per sabato 21 aprile alle ore 21 con lo spettacolo teatrale Cinque lacrime sulla mia pelle che sarà portato in scena dalla Bottega delle arti e dei pensieri presso il Cortile delle Stele. Per l’occasione il Museo Monumento al Deportato resterà aperto con orario 10-13 e 15-21 ad ingresso gratuito. Anche domenica 22 aprile, il Museo sarà aperto con orario straordinario 10-19 e alle 11:30 si terrà una visita guidata aperta a tutti gli interessati. In contemporanea, sarà aperta anche l’ex Sinagoga di Carpi dove è allestita, per l’ultimo weekend, la mostra Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase curata da Lucia Castelli e prodotta da Fondazione.

Ricco invece il calendario di mercoledì 25 aprile che sarà articolato con il seguente programma sui tre siti: Museo Monumento al deportato politico e razziale, ex Sinagoga di Carpi e Campo di Fossoli

MUSEO MONUMENTO AL DEPORTATO POLITICO E RAZZIALE

ore 11.30 Visita guidata e letture

Perché siano fatte nostre. Percorso al Museo con musiche e letture dalle lettere graffite adottate e

commentate dagli studenti partecipanti a Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen.

In collaborazione con Claudia Bulgarelli - Donare Voce e con la Banda di Carpi

EX SINAGOGA

Apertura straordinaria e ingresso gratuito / orario: 10-13 e 15-19

Mostra Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase di Lucia Castelli, prodotta da Fondazione Campo Fossoli

ore 14.30 – ritrovo presso il Municipio di Carpi- Corso A. Pio, 91

La memoria racconta - Biciclettata verso il Campo di Fossoli con tappa: Piazza Martiri, Stazione dei Treni, Poligono di Tiro di Cibeno, cippo di Gasparotto, Muro del ricordo. Ciascuna tappa è animata da letture e commenti a mezzo megafono. In collaborazione con gruppi teatrali Spazio Mac’è

CAMPO DI FOSSOLI

apertura straordinaria / orario: continuato 10-19

Nel corso dell’intera giornata visite guidate

Presso Area verde

Spazio bimbi: giochi e laboratori

ore 15.30 -16.30 - presso baracche intervento conservativo

Reading Profili di donne passate dal Campo di Fossoli. In collaborazione con Claudia Bulgarelli e Sottovoce.

ore 16.30 - presso baracca ricostruita

Mostra La costituzione di Nomadelfia Esposizione in occasione della ricorrenza dell’emanazione della Costituzione della comunità avvenuta a Fossoli nel 1948. In collaborazione con la Comunità di Nomadelfia di Grosseto

a seguire, presso la baracca ricostruita

Presentazione del progetto Una pianta per Fossoli

Esposizione del progetto: Storia di una prigione che si è trasformata in una casa.

Sezione 3 anni - Scuola d’infanzia Balena Blu, in collaborazione con Cooperativa Accento

ore 17.30 – area dell’appello

Flexus in concerto



Gli appuntamenti per la celebrazione dell’anniversario della Liberazione non si esauriscono con il 25 aprile. Infatti è iniziato ieri il ciclo di appuntamenti A partire da un libro. Incontri su guerra, resistenza, solidarietà che si terranno presso la Libreria La Fenice in via Mazzini 15 a Carpi con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 18:30.

Qui il calendario:

28/04 Frediano Sessi, Elio, l’ultimo dei giusti. Una storia dimenticata di resistenza, Marsilio 2017

L'autore dialoga con Carlo Saletti, Università di Mantova

19/05 Bruno Maida, L’infanzia nelle guerre del Novecento, Einaudi 2017

L'autore dialoga con Marika Losi, Fondazione Campo Fossoli

11/05 Sara Berger (a cura di), I signori del terrore. Polizia nazista e persecuzione antiebraica in Italia, Cierre edizioni 2016

L' autore dialoga con Amedeo Osti Guerrazzi, Fondazione Museo della Shoah di Roma



Mercoledì 9 maggio - ore 11

Ritrovo presso il Municipio di Carpi, corso Alberto Pio, 91

La guerra in città (1940-45). Anteprima della visita virtuale e interattiva al Museo Diffuso di Carpi

Presentazione del progetto didattico vincitore del Progetto Ibc- Io amo i beni culturali.

In collaborazione con gli istituti scolastici Vinci di Carpi e Venturi di Modena.

Iniziativa in occasione di Quante storie nella storia - Settimana della didattica d’archivio, promossa da Soprintendenza Archivistica Emilia Romagna e Istituto Beni Culturali Emilia Romagna.