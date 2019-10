Il Muro e il cinema, le pellicole che hanno raccontato la guerra fredda

Come il cinema ha raccontato il Muro e la Guerra fredda: incontro dibattito col Prof F. M. Feltri. Trent’anni fa, il 9 Novembre 1989, cadeva il Muro di Berlino e questo evento può essere considerata l’ultimo atto della Guerra fredda. Registi di varie nazionalità e orientamento hanno ricostruito i principali episodi del lungo scontro che ha contrapposto per decenni gli Stati Uniti all’Unione Sovietica.

IL LEGGIO si propone di offrire una breve panoramica di film che hanno affrontato la paura della guerra atomica, il gioco di spie che ha avuto in Berlino il proprio centro e le difficili condizioni di vita di coloro che si sono improvvisamente trovati dalla “parte sbagliata” del Muro.

Durante la serata sarà possibile accostarsi ad un mondo che, per i giovani, è ormai un passato remoto, mentre gli adulti avranno occasione di ricordare eventi che hanno direttamente vissuto. La “magia” del cinema, come una macchina del tempo, riesce a portare in vita eventi, luoghi e personaggi con cui intessere un dialogo.

