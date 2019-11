Villaggio Artigiano, inaugura "Il museo del tempo perso" in occasione della V Edizione del Premio Imagonirmia

Torna a Modena al Villaggio Artigiano di Modena Ovest il Premio ideato dall’Associazione IMAGONIRMIA per Elena Mantoni, nata per volontà della famiglia Mantoni che, con la scomparsa della figlia Elena (Treviso, 1986 – Berlino, 2014), s’impegna a ereditare il giovane lascito intellettuale e a svilupparlo in percorsi di sostegno al pensiero e alla produzione artistica e culturale contemporanea.

Il Premio IMAGONIRMIA «spostamento variabile» giunge nel 2020 alla quinta edizione e si svolge per il secondo anno consecutivo al Villaggio Artigiano di Modena Ovest, in collaborazione con le associazioni Amigdala e Archivio Architetto Cesare Leonardi.

Dopo la presentazione di giovedì 21 novembre al MAMbo - museo delle arti moderne di Bologna, con la curatrice Isabella Bordoni e Lorenzo Balbi, direttore artistico MAMbo, la presentazione del bando a Modena sabato 23 novembre è anche l'occasione per assistere agli esiti del progetto vincitore dell'ed. 2019, Il museo del tempo perso di Roberto Fassone.

Sabato 23 novembre alle ore 16.00 presso il Centro Sociale Arci Piazza di Modena si svolge l'evento Grazie "(perdere tempo)" presentazione in forma di performance del progetto "Il museo del tempo perso" di Roberto Fassone. Roberto Fassone, accompagnato da Isabella Bordoni, curatrice del Premio IMAGONIRMIA «spostamento variabile», e da Federica Rocchi, direttrice artistica di Amigdala, introduce il progetto urbano "Il museo del tempo perso", un’installazione segnaletica urbana che istituisce il Museo come luogo inesistente ma reale nel tempo, adatto a speculazioni filosofiche e giri a vuoto. Al termine, il pubblico verrà condotto in una visita guidata del Museo del tempo perso dopo l’offerta di un piccolo ristoro presso il Circolo Piazza.

In collaborazione con l’editore Viaindustriae publishing, Fassone ha inoltre prodotto il volume "Alla ricerca del tempo perso", il primo catalogo del museo, che contiene Il libro degli alberi, una collezione di alberi per bambini e di un omaggio al grande Cesare Leonardi.