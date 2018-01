Nonantola, "il paesaggio sonoro nel cinema d'animazione" appuntamento con Andrea Martignoni alla Fonoteca

Uno speciale appuntamento in Fonoteca a Nonantola il 31 gennaio alle 21.00, in cui, insieme ad Andrea Martignoni (tra i massimi esperti in quest’ambito) affronteremo un viaggio appassionante all'interno di un mondo mai abbastanza conosciuto e analizzato. Il percorso inizia dall’osservazione che nel cinema di animazione non ci sono registrazioni sonore simultanee alle riprese del film, ovvero non esiste "il suono in presa diretta". Lo spazio sonoro, come quello visivo, è vergine. Ne deriva che spesso, quando la musica e l'animazione sono combinati abilmente, la sinergia tra i due elementi che compongono l'audiovisivo possono essere estremamente potenti così che la musica faccia crescere il livello dell'animazione e anche che l'animazione faccia crescere l'importanza della colonna sonora. Il risultato finale risulta quindi esteticamente superiore alla somma delle singole parti che lo compongono.