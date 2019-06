"Il pantheon delle glorie estensi", visita con Modena Bai Nait

Mercoledì 12 Giugno alle ore 20.45 Modena Bai Nait presenta il secondo appuntamento della stagione 2019:

Il pantheon delle glorie estensi

Visita serale alla chiesa di Sant’Agostino.

Con Elisabeth Mantovani e Silvia De Luigi

Vivaci visite guidate e teatrali condotte in serata da personale autorizzato e professionale alla città di Modena con argomenti diversi e curiosità che vanno dall'epoca villanoviana all'unita d'Italia, al dopoguerra. Quest'anno il ventaglio degli argomenti trattati si allargherà al teatro e all’archeologia. Guide turistiche, archeologi, storici dell'arte e attori professionisti si alterneranno nei percorsi accompagnando il pubblico in rinfrescanti, avvincenti, coinvolgenti e divertenti visite guidate e teatrali alla città notturna. Modena Bai Nait propone a tutti i cittadini modenesi di vivere la città come uno svago e contemporaneamente arricchirsi culturalmente, socializzando con chi e interessato di Arte e Cultura, sensibilizzando la popolazione verso il valore dell'educazione culturale e del senso civico.

Ogni mercoledì sera a partire dal 5 Giugno fino al 17 Luglio (salvo giovedì 11 Luglio), 28 Agosto.

Serata finale Mercoledì 4 Settembre.

RITROVO ALLE 20.50 DAVANTI

AL DUOMO DI MODENA

PRENOTAZIONE NECESSARIA.

PER PRENOTARE: INFO@LAROSENOIRE.IT

PER CHIEDERE INFORMAZIONI: TEL.3391196575

CHIAMARE DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 12.30 ALLE 14

INGRESSO 5 EURO A PERSONA