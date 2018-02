Al Michelangelo "Il Piccolo Principe" con la compagnia Fantateatro

La compagnia bolognese Fantateatro torna sul palco del Teatro Michelangelo per incantare con le sue sorprendenti e colorate storie il pubblico di Modena. Domenica 18 febbraio– ore 17.00 – l’appuntamento è con “Il Piccolo Principe”.

Il famoso viaggio del Piccolo Principe, che per conoscere l’universo vaga da un asteroide all’altro incontrando allegorici personaggi che nascondono i vizi e le virtù di ogni uomo, è messo in scena da Fantateatro attraverso i linguaggi della danza e del teatro. Vengono esaltati la poesia e i contenuti del libro, per consegnare allo spettatore il messaggio che tanto sta a cuore al Piccolo Principe: “L’essenziale è invisibile agli occhi”.

Un racconto molto poetico che affronta temi come il senso della vita e il significato dell’amore e dell’amicizia.

Le illustrazioni originali di Federico Zuntini, proiettate su un magico pannello con aperture e finestre, accompagnano lo spettatore in tanti mondi fantastici pieni di sorprese ed emozioni.

Mescolando fantasia, azione e avventura Fantateatro regala a grandi e piccini uno spettacolo esilarante e coinvolgente che, in maniera divertente, racconta del mondo dei bambini, un mondo dove il tempo non ha spazio e la fantasia regna sovrana.