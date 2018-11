Al Teatro Ermanno Fabbri “Il più furbo”, primo appuntamento con la rassegna per famiglie

Al via domenica 25 novembre al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola “La domenica a teatro”, la rassegna dedicata alle famiglie promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Conad. Quattro gli appuntamenti che si snoderanno fino al 6 gennaio 2019, con l’intento di dar voce a un teatro capace di emozionare grandi e bambini.

Alle ore 16 primo appuntamento con Il più furbo, Disavventure di un incorreggibile lupo: tratto dai libri di Mario Ramos, acclamato autore di libri illustrati per i piccoli, Il più furbo vede in scena un attore-narratore che, aiutandosi con tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie del linguaggio teatrale di Teatro Gioco Vita e una qualità di movimento fortemente coreografica, interpreta tutti i personaggi della storia e ci conduce dentro un mondo sorprendente, dove la dimensione favolistica e quella realistica s’incontrano e si scontrano producendo un effetto comico e grottesco.

Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo (che si crede davvero il più furbo), non infila la rosa camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta d’ordinanza, ed esce di casa… rimanendo chiuso fuori! Così conciato e in attesa di elaborare un nuovo, geniale piano, al Lupo (che ancora si crede il più furbo), non rimane che nascondersi nel bosco. Ma il bosco è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, e il nostro Lupo fa imbarazzanti incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro, ecc...) che mettono fortemente in crisi la sua vanità. Tutti, invece di avere paura di lui, lo scambiano per un’innocua vecchietta. Per fortuna Cappuccetto Rosso è una bambina molto gentile e viene in suo aiuto. Eh sì, e lui che pensava di essere il più furbo!



Informazioni:

Teatro Ermanno Fabbri

Via Minghelli 9 – 41058 Vignola

059 9120911| info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com| vignola.emiliaromagnateatro.com



Biglietteria:

Abbonamento a 4 spettacoli € 24 / 21

Biglietti € 8 / 5

Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Minghelli 11, Vignola (MO)

Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalla ore 10.30 alle ore 14.00

info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

