Il profumo specchio della persona: mostra fotografica al Museo Profumalchemico

"Perfvmvm speculum personae" è il titolo dell'allestimento di immagini sensoriali organizzato dall'Associazione culturale Perfvmvm Avia Pervia col patrocinio del Comune. Mostra e Museo ProfumAlchemico, in piazzale Torti 9 a due passi dal Duomo, saranno visitabili sabato 14 settembre 2019 dalle 18 alle 23, con ingresso gratuito. In mostra la filosofia di un prodigioso percorso, narrato in immagini sensoriali.

Avverrà il 14 settembre in occasione del Festivalfilosofia a Modena, presso l'originale museo sensoriale, riconosciuto da molti come un unicum tra le realtà museali dedicate all'evocativo universo dei profumi.



L'invisibile dell'Essenza diverrà visibile tramite le persone in una mostra di scatti fotografici evocativi ed iperreali, tratti da un vasto archivio, che palesano e dimostrano un nuovo pensiero ritenuto (dagli scettici) impossibile, e che nel frattempo ha coinvolto oltre dodicimila persone.



E' un evento a libero ingresso per diffondere la conoscenza del nuovo paradigma interpretativo proposto dalla filosofia profumalchemica fondata da Anna Rosa Ferrari.

Il metodo, che si basa sul Profumo come via sottile per la conoscenza, è trattato diffusamente nell'ultimo libro della Ferrari dal titolo "La filosofia profumalchemica, fondamenti, storia, essenze", volume (edito da Artioli Editore) che si fregia di una significativa prefazione dei filosofi Maria Patrizia Violi e Annarita Angelini, dell'Università di Bologna.

Per l'occasione a disposizione degli ospiti visite sensoriali a tema.

Info 3356188683-059210020

