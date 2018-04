Cinema, il Re(gista) è nudo al Caffè del Teatro Astoria

Si terrà domani, domenica 29 aprile alle ore 17 presso il Caffè del Teatro Astoria di Fiorano Modenese, l’ultimo appuntamento de Il Re(gista) è nudo, la terza monografia semiseria curata da TILT Associazione Giovanile come anteprima dell’imminente edizione dell’Ennesimo Film Festival in arrivo la prossima settimana dal 4 al 6 maggio 2018, dopo la conclusione dell’anteprima scuole. Anche questa volta saranno due i registi a finire sotto la lente di ingrandimento degli organizzatori del Festival: Christopher Nolan e Richard Linklater.

«Per l’ultimo appuntamento prima del Festival – spiegano i curatori dell’evento Mirco Marmiroli e Luca Busani – abbiamo deciso di mettere al centro della scena due autori che affrontano il concetto di tempo in maniera diametralmente opposta. Da un lato Nolan che gioca spesso a confondere lo spettatore, mentre Linklater utilizza lo scorrere del tempo in modo ossessivo basti pensare alla Trilogia di Jesse e Celine in cui filma una coppia nell’arco di vent’anni e nell’uso magistrale che ne fa in Boyhood. Anche questa volta il confronto è fra un autore europeo e uno americano, uno affermato e l’altro un po’ più nicchia».

Nolan e Linklater saranno messi a nudo per analizzare i momenti più importanti della loro carriere e approfondire diversi aspetti con numerose curiosità volte a svelare i lati meno conosciuti del loro carattere e del loro stile cinematografico. Da un’analisi degli attori feticcio passando per le ispirazioni nascoste, i vizi più reconditi fino a scoprire come appaiono quando si siedono dal lato opposto della cinepresa.