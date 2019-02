"Il senso dell’esperienza religiosa", conferenza con Angela Ales Bello

Martedì 26 febbraio proseguono alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo dedicato al tema Sacro. L’esperienza simbolica del divino nelle tradizioni religiose ideato dal Centro Studi Religiosi. Angela Ales Bello presenta la conferenza dal titolo Le vie del sacro. Un’analisi fenomenologica dell'esperienza religiosa.

Angela Ales Bello è presidente del «Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche» e dell’«Associazione Italiana Edith Stein», è professore emerito di Storia della filosofia contemporanea presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Studiosa di Husserl e della fenomenologia, ha dedicato particolare attenzione alle questioni di genere in ambito religioso. Curatrice della traduzione italiana delle Opere di Edith Stein, è nel comitato di redazione di «Phenomenological Inquiry», «Aquinas» e «Analecta Husserliana». Tra le sue recenti opere: Il senso dell’umano. Tra fenomenologia, psicologia e psicopatologia (Roma 2016); Tutta colpa di Eva. Antropologia e religione dal femminismo alla gender theory (Roma 2017).

La crisi delle ideologie e la nascita del cosiddetto pensiero debole hanno condotto, in questi anni difficili, a una rivalutazione del sacro ed è tornato di moda parlarne. Di esso si sono appropriati i più svariati campi di indagine, con il rischio di una perdita di serietà nell’approccio, in quanto sovente ci si avvicina al sacro intendendolo come oggetto di un tipo di sapere considerato fondamentalmente irrazionale. La moda di qualche anno fa è stata quella di coniugare postmoderno e sacro, da una parte, attraverso la riappropriazione dell’affermazione heideggeriana: “Solo un Dio ci può salvare”, dall’altra, attraverso il riempimento della sacralità stessa di ogni contenuto possibile, generando, quindi, anche confusioni.

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta web collegandosi al sito www.fondazionesancarlo.it. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente sullo stesso sito, dove sarà accessibile gratuitamente. A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.