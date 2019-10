"Il tè delle cinque", torna l'appuntamento conviviale e letterario di Villa Cuoghi

Domenica 13 ottobre riprende "Il tè delle cinque", un format che nella sua prima edizione ha riscosso molto successo. Gli incontri, anche per l'edizione 2019, saranno presso Villa Cuoghi a Fiorano modenese, nelle sale del Circolo Culturale Nuraghe. Alle ore 17, come tradizione vuole, gli ospiti di Villa Cuoghi potranno ascoltare le parole degli autori scelti e in seguito bere in compagnia una tazza di tè con biscotti.

Sarà la scrittrice Elisa Guidelli a presentare ‘Il romanzo di Matilda’, conversando con la giornalista Laura Corallo, ad inaugurare la nuova serie e a lei seguiranno autori di romanzi, saggi, racconti e poesie.

Il Tè delle 5 nasce da un’idea dell’associazione INarte con il Patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Il Circolo Culturale Nuraghe, l’associazione culturale Framestorming, gli amici della musica Nino Rota, ArteVie.