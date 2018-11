Teatro per famiglie, "Il tenace soldatino di stagno" allo Storchi

Ritorna l’appuntamento con La domenica non si va scuola, la rassegna dedicata alle famiglie e ai bambini promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con Conad. I quattro appuntamenti che si snoderanno al Teatro Storchi fino al 3 febbraio 2019 costituiscono ormai un imprescindibile appuntamento per ERT e Conad, entrambi attivamente impegnati a offrire alle famiglie un’importante occasione di crescita e condivisione, dando voce a un teatro capace di emozionare allo stesso tempo grandi e piccini.

Primo appuntamento domenica 18 novembre alle ore 16.30 con Il tenace soldatino di stagno, della compagnia Fontemaggiore Teatro.

Nella notte di Natale, il Babbo più famoso di tutti i babbi sta iniziando il suo viaggio intorno al mondo per consegnare i doni. È un viaggio che lui e i suoi assistenti preparano molto accuratamente. Tutto deve essere pronto e al suo posto. Ma non proprio tutto…Quest’anno tre giocattoli, per una strana sorte, vengono lasciati a casa. Un soldatino perché mancava lo stagno per fargli una gamba, una ballerina troppo perfetta consegnata in ritardo, un troll invidioso caduto dal sacco. Anche loro, però, avranno la loro storia: e sarà una storia di amore, di invidia e di tenacia… Una storia tra giocattoli; una storia in cui gli uomini non contano un granché, i veri protagonisti sono loro.

Così, come nel racconto di Andersen, anche qui i protagonisti umani sono a servizio a volte del racconto, a volte dei giocattoli, a volte della sorte. Fino a che, passata la nottata, la storia finirà, in una vampata, discreta e silenziosa come si è svolta, lasciando solo un piccolo cuore di stagno bruciacchiato nel camino a testimonianza della tenacia di un piccolo soldatino. Quella tenacia propria dei bambini, anche se non ne riconoscono il nome: quella forza del cuore e della mente che li fa cadere e rialzarsi mille volte al giorno, che li fa provare e riprovare anche se “non si può!”, che fa mettere loro in fila suoni per riuscire a parlare… Lo spettacolo è dedicato proprio a questa tenacia e agli adulti che la riconoscono e la curano.

Al termine di ogni spettacolo della rassegna, Conad offrirà a tutti i bambini una merenda.



Informazioni:

Ufficio Teatro Ragazzi

059 2136055 | teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com



Biglietteria:

Abbonamento a 4 spettacoli € 26 / 22

Prezzi dei biglietti € 8 / 5

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

