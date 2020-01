"Il treno dei bambini", Viola Ardone presenta il suo ultimo romanzo alla Biblioteca Delfini

Giovedì 23 gennaio alle ore 18 la scrittrice Viola Ardone sarà ospite della Biblioteca Delfini, dove parlerà del suo ultimo romanzo “Il treno dei bambini” (Einaudi 2019).

L'autrice racconta una storia commovente ispirata ai “Treni della felicità” (come li soprannominò l’allora sindaco di Modena Alfeo Corassori) grazie ai quali quasi settantamila bambini provenienti dalle zone più povere dell’Italia postbellica ebbero un’occasione per riscattarsi da fame e analfabetismo.

A moderare l'incontro sarà Fabio Montella, giornalista e storico.

L'evento è organizzato grazie alla collaborazione con la Libreria Mondadori del Cinema Victoria.



Ingresso libero

Trama: È il 1946 quando Amerigo, dieci anni e occhi che hanno visto troppe cose, lascia il suo rione di Napoli per salire su un treno. Assieme a migliaia di coetanei del Sud attraversa la penisola e trascorre alcuni mesi in una famiglia di Modena, dove il Partito Comunista ha creato una rete di solidarietà per strappare i bambini alla miseria.

