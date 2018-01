Teatro, al Comunale Pavarotti va di scena "Il Trittico" di Puccini

Va in scena venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 20 e domenica 28 alle 15.30 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena Il Trittico di Giacomo Puccini, capolavoro costituito dai tre atti unici Il Tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi. L’opera si vedrà anche nei teatri di Piacenza, Reggio Emilia e Ferrara, che firmano la coproduzione, e viene rappresentata a cento anni dal suo debutto, avvenuto nel 1918 al Metropolitan di New York. Lo spettacolo, che riprende l’allestimento firmato nel 2007 per la regia da Cristina Pezzoli, è uno dei più apprezzati del Teatro Comunale e venne pubblicato e messo in commercio in DVD da TDK/Rai Trade. L’opera sarà diretta da Aldo Sisillo, alla guida dell’Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna e del Coro del Teatro Comunale di Modena preparato da Stefano Colò.

Il numeroso cast comprende nomi di assoluto prestigio internazionale. Nel ruolo di Michele (Il Tabarro) e di Gianni Schicchi canterà Ambrogio Maestri, ospite regolare del Teatro alla Scala, de l’Opéra National de Paris, dell’Opernhaus di Zurigo, del Festival di Salisburgo e del Metropolitan di New York. Il ruolo principale di Suor Angelica e quello di Giorgetta nel Tabarro sarà interpretato da Anna Pirozzi, recente ospite al Teatro alla Scala di Milano, al Covent Garden di Londra e all’Opera di San Francisco.